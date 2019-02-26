Мусоросортировочные комплексы в Подмосковье модернизируют к октябрю 2019 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Все 13 мусоросортировочных комплексов, которые обслуживают новую систему обращения с отходами в Подмосковье, будут модернизированы до октября 2019 года. Это следует из материалов министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, представленных главой ведомства Евгением Хромушиным на заседании регионального правительства во вторник.

"Специализированных мусоросортировочных комплексов (МСК) [всего] 13: [четыре] - будут модернизированы не позднее III квартала 2019 года, девять - [уже] модернизированы", - уточняется в презентации.

По словам Хромушина, вся новая инфраструктура по обращению с отходами в Московской области будет стоит 160 млрд рублей: 13 мусоросортировочных комплексов, 12 комплексов по переработке отходов (КПО) и четыре завода по термической обработке отходов. Ранее сообщалось, что совокупная стоимость четырех МСЗ - порядка 120 млрд рублей, 12 КПО - около 30 млрд рублей.