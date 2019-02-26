Автозавод Hino в Подмосковье планируют достроить к 2020 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Строительство завода Hino (дочерняя компания Toyota) по производству грузовых машин в городском округе Химки может быть завершено в 2019 году, сообщил зампредседателя правительства региона Вадим Хромов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 26 февраля по 1 марта в Токио, Саппоро и Нагое проходит серия деловых и бизнес-мероприятий в рамках презентации инвестиционного потенциала Подмосковья. Делегацию региона возглавляет Вадим Хромов.

"Сегодня провели рабочие переговоры с руководителями компании Hino. Закладку камня [в основание завода] планируем на апрель <…> сейчас ведутся земляные работы. Все строительные работы по корпусам вполне могут быть сделаны в этом году, дальше уже будет монтаж техники и запуск производства", - приводит во вторник слова Хромова пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Ранее сообщалось, что Hino планирует выпускать на химкинском заводе мало- и среднетоннажные грузовые автомобили своей марки серий 300 и 500. Мощность предприятия должна составить около 2 тыс. единиц в год. Завод создаст около 50 рабочих мест. Японская компания намеревалась вложить в производство в Подмосковье около $17 млн.

Планируется, что завод разместится на площади 12 тыс. кв. м, строительство планировалось начать во втором квартале 2018 года, а завершить - в четвертом квартале того же года. Запуск предприятия изначально был запланирован на третий квартал 2019 года.

Компания Hino Motors - один из крупнейших в Японии изготовителей грузовых автомобилей и автобусов. С 1960-х годов является отделением корпорации Toyota.