В Подмосковье до конца года может остаться только один район

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 февраля. /ТАСС/. Еще шесть подмосковных муниципальных районов могут в ближайшее время стать городскими округами, таким образом из 65 муниципальных образований в Московской области может остаться только один район - Ленинский. Об этом в среду сообщила зампред правительства - руководитель Главного управления территориальной политики Московской области Мария Нагорная.

"Сергиево-Посадский район внес законодательную инициативу в Мособлдуму о формировании на его территории городского округа. Если депутаты Мособлдумы примут такой закон, то в Подмосковье останется шесть районов. И сейчас в процедуре принятия решения [о формировании городского округа] находится Воскресенский, Раменский, Пушкинский, Волоколамский и Лотошинский районы. Закончится ли это внесением законодательной инициативы - это решение совета депутатов района", - сказала Нагорная на брифинге в Доме правительства Московской области.

Она отметила, что, как правило, процедура формирования городского округа на территории района занимает от одного до трех месяцев. Если работа в указанных муниципалитетах завершится, то в Подмосковье будет 64 городских округа и один район.

"Ленинским районом у нас на данный момент не выдвигалось никакой инициативы об объединении", - добавила Нагорная.

В Московской области в 2014 году стартовала муниципальная реформа. В ее рамках районы преобразуют в городские округа, что позволяет сократить аппарат чиновников и пополнить местный бюджет. Сейчас в Московскую область входят 65 муниципальных образований, из них семь - районы (Волоколамский, Воскресенский, Ленинский, Лотошинский, Пушкинский, Раменский и Сергиево-Посадский).