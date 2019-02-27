В Подмосковье врачи продавали работникам бюро ритуальных услуг данные об умерших

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Медики скорой помощи в Балашихе продали сотрудникам агентства ритуальных услуг данные о 100 умерших жителях. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, стоимость данных за одного умершего оценивалась в 9 тыс. рублей.

"Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи, имеющие доступ к сведениям о фактах смерти граждан на территории Балашихи, из корыстных побуждений незаконно передавали сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги, сведения об умершем человеке, его анкетные данные, место проживания и контактные телефоны ближайших родственников", - сообщила Врадий.

По ее словам, медики передали данные не менее чем о 100 умерших. Благодаря полученным данным сотрудники бюро ритуальных услуг выезжали по месту жительства умершего и заключали с его родственниками договоры о погребении. Из полученных денег они передавали по 9 тыс. рублей медикам скорой за информацию о каждом умершем. "Примечателен тот факт, что некоторая часть услуг по погребению, которые входили в возмездный договор согласно федеральному закону "О погребении и похоронном деле", предоставляется на безвозмездной основе специализированной службой по вопросам похоронного дела", - отметила Врадий.

По факту нарушения неприкосновенности частной жизни, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 137 УК РФ. В ходе обыска по местам жительства сотрудников ритуальной службы и медработников, а также в самом ритуальном агентстве и диспетчерской скорой помощи следователи СК совместно с оперативными сотрудниками подмосковного ГУ МВД изъяли документацию, имеющую значение для расследования уголовного дела, компьютерную технику и телефоны.