В Подмосковье полиция обнаружила подпольный швейный цех

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Полицейские обнаружили подпольный швейный цех в Московской области, где работали 159 нелегальных мигрантов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Можайскому городскому округу проверена деятельность цеха по пошиву одежды, расположенного на территории полиграфического комбината. Установлено, что на производстве трудились 159 граждан одной из республик Восточной Азии, которые не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности, незаконно находились в России и проживали в складских помещениях в антисанитарных условиях", - сказала она.

По ее словам, мигранты привлечены к ответственности по статьям 18.8 ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ") и 18.10 ("Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ") КоАП РФ. Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной миграции, полицейские ведут розыск подозреваемых в организации незаконного производства.