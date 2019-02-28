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В Подмосковье снесут школу, в которой обрушилась крыша

Вместо нее построят новое здание

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Старое здание Тропаревской среднеобразовательной школы в Можайском городском округе Московской области, где 20 февраля обрушилась крыша, снесут и построят вместо нее новое. Об этом в эфире телеканала "360" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Эту старую школу мы снесем, она уже никуда не годится. Она 1964 года постройки, дети нуждаются в другой школе. Мы будем строить школу на 275 мест", - сказал он.

Ранее сообщалось, что крыша обвалилась в отдельно стоящей столовой, никто не пострадал. Из школы эвакуировали 200 учеников и 26 педагогов. С 21 февраля занятия переведены в другое учреждение в село Сокольниково.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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