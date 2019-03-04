Татьяна Тищенко сложила полномочия врио главы Дзержинского

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Врио главы городского округа Дзержинский Московской области Татьяна Тищенко сложила полномочия, вместо нее муниципалитетом будет управлять Людмила Иванова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления территориальной политики (ГУТП) Подмосковья в понедельник.

"В городском округе Дзержинский прошло заседание совета депутатов округа. Врио главы муниципалитета Татьяна Тищенко сложила полномочия по собственному желанию. Депутаты возложили временные полномочия главы городского округа Дзержинский на Людмилу Иванову", - сообщили в управлении.

Иванова ранее занимала пост первого замглавы администрации Дзержинского.

Тищенко стала врио главы 20 февраля 2019 года, когда предыдущий врио округа Сергей Грибинюченко был задержан по подозрению в получении взятки. Тот, в свою очередь, руководил муниципалитетом с 25 января 2019 года, а до этого занимал должность главы Пушкинского района Подмосковья.

Ранее сегодня также по собственному желанию ушел глава городского округа Протвино Московской области Валерий Борисов. По данным ГУТП, его обязанности будет исполнять врио руководителя администрации Протвино Альберт Колотовкин.