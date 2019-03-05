Подмосковные пенсионеры могут получить первые компенсации расходов за вывоз мусора в марте

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 5 марта. /ТАСС/. Пенсионеры Московской области могут начать получать компенсации расходов за вывоз мусора на свои социальные карты в марте - апреле текущего года. Об этом во вторник сообщила журналистам министр социального развития области Ирина Фаевская.

В конце февраля Мособлдума приняла закон, в соответствии с которым жители Московской области 80 лет и старше смогут получить компенсацию полной стоимости услуги по вывозу мусора, пенсионеры в возрасте от 70 лет смогут воспользоваться 50% компенсацией, а неработающие пенсионеры до 70 лет - 30%. Как сообщалось, этой мерой поддержки смогут воспользоваться почти 1 млн жителей Подмосковья.

"В следующий вторник будет заседание правительства, мы надеемся, на котором будет принят новый порядок [предоставления меры соцподдержки]. Как только он будет принят, мы начнем предоставлять компенсации за вывоз мусора за период с января 2019 года, надеемся, что в марте-апреле расчет будет сделан для всех наших получателей", - сказала Фаевская.

Она уточнила, что расчет компенсаций будет производиться на основании данных управляющих компаний. "Только если человек такую компенсацию не получит либо у него останутся вопросы, тогда ему следует обратиться в территориальное управление соцразвития или управляющую компанию", - добавила она.

По ее словам, компенсации будут поступать на социальные карты пенсионеров. "У всех наших пенсионеров в наших территориальных управлениях есть реквизиты, куда они получают разного рода льготы пособия и компенсации", - пояснила министр.

Вывоз мусора

Стоимость вывоза коммунальных отходов в Московской области подорожала с 1 января 2019 года в связи с реализацией в России реформы обращения с отходами, которая призвана сделать рынок прозрачным и цивилизованным. Тариф для жителей Подмосковья ранее в среднем составлял 4,79 рубля за 1 кв. м жилья, теперь он вырос примерно до 8 рублей за 1 кв. м. Платеж должен быть вынесен в отдельную строку в квитанции на оплату ЖКУ.

Скидки на вывоз мусора получили все льготные категории граждан в Подмосковье, которые имеют право на социальную поддержку по оплате ЖКУ. По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, также собственники частных домов в Московской области, расположенных в 2 км и менее от полигонов для размещения твердых коммунальных отходов или перерабатывающих комплексов, смогут получить 70% скидку на вывоз мусора.