Мособлсуд вынес приговор участникам бунта в Можайской воспитательной колонии Подмосковья

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московский областной суд во вторник приговорил к срокам от 3 лет и 5 месяцев до 3 лет и 11 месяцев колонии восьмерых фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Можайской воспитательной колонии в Подмосковье в 2016 году. Об этом ТАСС сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Олег Белендрясов (освобожден в зале суда), Михаил Вишняков, Владимир Далевич, Александр Дорожкин, Максим Ершов, Игорь Квартальнов, Максим Румянцев и Дмитрий Сезоненко, которые в момент совершения преступлений были несовершеннолетними, в зависимости от характера и степени участия в совместном преступлении изначально обвинялись в участии, призывах, а также в организации массовых беспорядков (1, 2 и 3 части статьи 212 УК РФ).

"Признать подсудимых виновными по части 2 статьи 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках"). Меру пресечения всем обвиняемым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу", - огласила председательствующая судья Екатерина Кудрявцева.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в Верховном суде РФ.

Кроме того, в связи с истечением срока давности суд по просьбе прокурора прекратил уголовное преследование в отношении пятерых фигурантов по ч. 1 и 3 ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков" и "Призывы к массовым беспорядкам").

В середине февраля 2018 года в ходе первого заседания по существу дела фигуранты вину в инкриминируемых преступлениях признали частично и заявили, что в отношении них в колонии применялось физическое и моральное давление. В ходе прений сторон прокуратура попросила приговорить Ершова к 3 годам и 8 месяцам колонии, Далевича - к 3 годам и 10 месяцам, Квартальнова - к 3 годам и 2 месяцам, Белендрясова и Вишнякова - к 3 годам и 9 месяцам, Дорожкина к 3,5 года, Румянцева - к 3 годам и 7 месяцам и Сизоненко - к 3 годам и 3 месяцам. Потерпевшая сторона в лице представителя Можайской воспитательной колонии заявила к подсудимым гражданский иск на общую сумму около 330 тыс. рублей. Суд удовлетворил иск и взыскал эту сумму солидарно со всех осужденных, а также денежные средства на оплату вознаграждения адвокатов.

Бунт в колонии

Как установили следствие и суд, с 21 по 22 февраля 2016 года 55 несовершеннолетних осужденных колонии, действуя с целью ослабления режима содержания, предоставления им мобильного телефона и табачных изделий, привлечения внимания общественности, СМИ, представителей ФСИН и прокуратуры Московской области, закрыли изнутри жилое общежитие колонии, а также забаррикадировали предметами мебели лестницу, ведущую на второй этаж. После этого они устроили погром, уничтожая и поджигая имущество колонии (огнетушители, мебель, оргтехника, постельное белье, аквариум, сейф и спортинвентарь), а также выбрасывая его из окон.

По уголовному делу были допрошены все осужденные, все сотрудники исправительного учреждения, дежурившие в тот день, приняты меры к оценке ущерба, причиненного учреждению в результате массовых беспорядков, а также выполнены все следственные и процессуальные действия.