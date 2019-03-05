Власти Москвы отложили до 2023 года продление линии метро до Мытищ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Продление Калужско-Рижской линии метро в сторону Мытищ до станции "Челобитьево" планируется начать не ранее 2023 года. Это не является приоритетом властей, заявил в интервью "Российской газете" заммэра столицы Марат Хуснуллин.

Власти Москвы и Подмосковья не раз сообщали о планах продления метро в Мытищи. В мае 2017 года глава Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что уже началась разработка проекта планировки территории для строительства станции метро в Мытищах. При этом годом ранее Хуснуллин отмечал, что проектированием и строительством станции "Челобитьево" займутся после 2019 года. Также строительство станции было временно отменено в сентябре 2013 года.

"В наших планах после 2023 года строительство станции "Челобитьево". Но для нас она не приоритетная, так как с ее появлением может добавиться нагрузка на линию, которая идет от "Медведково", - сказал Хуснуллин.

Ранее начальник управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев сообщал, что мэрия Москвы передумала продлевать Калужско-Рижскую линию в Мытищи и строить станцию "Челобитьево", так как это негативно отразится на работе и без того загруженной ветки. По его словам, "на перспективу" было принято решение о строительстве новой линии метро в Мытищи от третьего пересадочного контура метро, который впоследствии переименовали в Большую кольцевую линию (БКЛ).