Цена тюльпана к 8 марта в Подмосковье будет начинаться с 35 рублей за штуку

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области в преддверии Международного женского дня проанализировало стоимость самых популярных цветов праздника, тюльпаны можно будет купить по цене от 35 рублей за штуку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду.

"Если говорить о ценовой политике, то тюльпан можно будет приобрести по цене от 35 руб. за штуку, розы от 55 руб. за штуку, нарциссы от 50 руб. за штуку, хризантемы от 60 руб. за штуку, герберы от 80 руб. за штуку", - приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

Он отметил, что всего на территории Подмосковья 374 цветочных киосков и павильонов и около 1 тыс. стационарных салонов цветов и цветочных магазинов. Кроме того, букеты можно приобрести в магазинах розничных торговых сетей, на 82 розничных рынках региона и 84 ярмарках.

Ожидается, что в преддверии праздника число цветочных торговых точек в регионе увеличится в 1,5-2 раза, так как на многих ярмарках и рынках для них предусмотрены дополнительные места. Многие розничные магазины намерены реализовывать цветы из подмосковных теплиц, добавили в пресс-службе.