Сергиево-Посадский район Подмосковья преобразовали в городской округ

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг в трех чтениях приняла закон о преобразовании Сергиево-Посадского района в городской округ, передает корреспондент ТАСС.

"Главой Сергиево-Посадского муниципального района инициировано объединение территорий городских поселений Богородское, Краснозаводск, Пересвет, Сергиев Посад, Скоропусковский, Хотьково, сельских поселений Березняковское, Васильевское, Лозовское, Реммаш, Селковское, Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района. <…> Муниципальное образование, образованное путем вышеуказанного изменения состава территории Сергиево-Посадского муниципального района, наделяется статусом городского округа", - заявила на заседании председатель совета депутатов Рита Тихомирова.

За принятие закона проголосовали 43 из 44 депутатов. Согласно тексту закона, он вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

В Московской области в 2014 году стартовала муниципальная реформа. В ее рамках районы преобразуют в городские округа, что позволяет сократить аппарат чиновников и пополнить местный бюджет. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, оптимизация позволяет экономить порядка 3,5 млрд рублей ежегодно.

Сейчас в Московскую область входят 67 муниципальных образований, из них шесть - районы (Волоколамский, Воскресенский, Ленинский, Лотошинский, Пушкинский и Раменский). По словам зампредседателя правительства - руководителя Главного управления территориальной политики Московской области Марии Нагорной, сейчас в процессе принятия решения о формировании городского округа находятся пять из них (кроме Ленинского).