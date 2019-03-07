Число погибших в ДТП на дорогах Подмосковья в 2018 году снизилось на 12,7%

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП на автодорогах Подмосковья в 2018 году снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом. Об этом в четверг сообщил начальник УГИБДД МВД РФ по Московской области Виктор Кузнецов в ходе выступления в Мособлдуме.

"В минувшем году количество ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 12,65%, количество погибших в автоавариях сократилось на 12,7%, раненых - на 11,7%, смертность детей на дорогах региона сократилась на 38%", - отметил главный инспектор безопасности дорожного движения по Подмосковью.

По его словам, сотрудники ДПС по Московской области в минувшем году совместно с другими подразделениями полиции раскрыли более 4,6 тыс. преступлений, нашли 2213 автомобилей, находившихся в розыске, и 982 угнанных автомобиля. "Инспекторы помогли разыскать более 300 лиц, скрывавшихся от следствия и суда, обнаружить 627 единиц незаконно перевозимого оружия, а также 740 доз наркотиков", - отметил Кузнецов. По его словам, при участии автоинспекторов на территории региона был задержан 31 участник организованных преступных групп, связанных с преступлениями на транспорте.