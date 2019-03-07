Интерактивная карта пунктов сбора вторичного сырья появилась в Подмосковье

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Министерство экологии Московской области совместно с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами и Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов Подмосковья разработали интерактивную карту пунктов сбора вторичного сырья, площадок для раздельного сбора мусора и опасных отходов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

"Жители Подмосковья теперь могут получить информацию о расположении пунктов раздельного сбора мусора, приема вторсырья и опасных отходов на специальной интерактивной карте. Она размещена на сайте", - говорится в сообщении пресс-службы.

На ресурсе отображаются 70 пунктов приема вторичного сырья с контактными данными, информация о них будет пополняться. В этих местах принимают также бытовую электронику, оргтехнику, металлолом и крупные объемы макулатуры.

Также на карте отмечены 254 точки приема опасных отходов, куда можно отнести ртутные термометры, батарейки, аккумуляторы и энергосберегающие лампы.

На ресурсе можно найти более 10 тыс. оборудованных для раздельного сбора обычного бытового мусора контейнерных площадок. Вместе с ними на карте указаны телефон "горячей линии" и аккаунты в социальных сетях регионального оператора, ответственного за вывоз отходов.