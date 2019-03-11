Границы парка "Лосиный остров" уточнят для модернизации Щелковского шоссе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит Министерству природных ресурсов и экологии изменить границы национального парка "Лосиный остров" для модернизации участка Щелковского шоссе в Московской области. Эту тему глава правительства обсудил во время встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Руководитель региона пояснил, что данная федеральная трасса долгое время не реконструировалась, "это восток, он очень загружен". "В рамках регулирования мы вывесили информацию о том, что нужно изменить границы "Лосиного острова", и 75% жителей проголосовали за строительство трассы, за модернизацию этого шоссе", - добавил Воробьев.

Отвечая на вопрос премьер-министра, в чем необходимость модернизации шоссе, Воробьев сказал: "Мы прибавили 2 тыс. га земли Московской области к "Лосиному острову", а нам нужно вывести 100, чтобы построить по границе "Лосиного острова" современную трассу". Губернатор добавил, что, в частности, на трассе планируется обновить участок, расположенный "от МКАД на 19 км, это полностью разгрузит Щелковское шоссе, Звездный городок, Балашиху".

Губернатор заверил, что жители Подмосковья "просто требуют, чтобы мы модернизировали это шоссе". "Я хотел бы вас попросить ускорить выпуск постановления, которое позволило бы начать проектирование - без границ невозможно проектирование трассы и ее строительство", - обратился он к главе правительства, попросив "кадастрировать и сдвинуть границу, чтобы трасса по краю прошла".

Медведев напомнил, что "Лосиный остров" является охраняемой территорией. "Это всегда тонкая тема, но с учетом того, что это в интересах людей, и большое количество населения, которое проживает именно в этих частях Московской области, хотело бы, чтобы трасса была более современной, а, стало быть, ее пропускная способность стала выше, - я такое поручение дам. И будем этим заниматься", - добавил премьер-министр.

Воробьев поблагодарил Медведева за это решение, отметив, что "Минтранс уже все необходимые ресурсы предусмотрел.