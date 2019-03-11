Более 600 единиц техники устраняют последствия снегопада в Подмосковье

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Порядка 600 единиц техники очищают подмосковные дороги после ночного снегопада. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Дорожные службы Московской области активно устраняют последствия снегопада, начавшегося сегодня ночью. В настоящее время на региональной сети автодорог задействовано свыше 600 единиц техники. В первоочередном порядке работы ведутся на опасных участках автомобильных дорог и социально значимых объектах", - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, чьи слова приводит пресс-служба.

Власти призывают автомобилистов быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать ПДД и не парковать машины в неположенных местах.

Как ранее сообщалось, в понедельник в Москве ожидается облачная погода с осадками и до четырех градусов тепла. Ночью возможна метель с порывами ветра до 17 м/с.