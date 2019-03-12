Подмосковье направит порядка 12 млрд рублей на благоустройство общественных территорий

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 марта. /ТАСС/. Власти Московской области направят около 12 млрд рублей на благоустройство общественных пространств в 2019 году, сообщил во вторник глава Подмосковья Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства.

"Благоустройство общественных территорий - большая программа, мы в региональном бюджете выделили на нее порядка 12 млрд рублей. Сейчас неминуемо наступает сезон, и наша задача - обеспечить своевременное выполнение всех программ: начало и окончание работ должны быть завершены в установленный срок", - сказал он.

В феврале 2019 года министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин сообщал, что на эти цели из бюджета области предполагается потратить 9 млрд рублей. Во вторник после заседания правительства он уточнил журналистам, что сумма была скорректирована, поскольку в программу были добавлены новые объекты, а также было получено дополнительное федеральное финансирование.

"Почти 50 общественных пространств достаточно крупных [вошли в программу]: это центры городов, значимые территории в районах. Можно отметить большой проект - парк "Воскресенский", это усадьба Кривякино. Будет несколько территорий благоустроено в Домодедово, во Власихе", - рассказал Хайкин.