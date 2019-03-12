Пять комплексных парков создадут в лесных массивах Подмосковья в 2019 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 марта. /ТАСС/. Пять крупных комплексных парков будут созданы на территории неосвоенных лесов в Московской области в 2019 году и еще 25 более мелких участков приспособят для культурного отдыха жителей региона. Об этом журналистам во вторник сообщил глава Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

"Большие комплексные парки, когда мы заходим в неосвоенный массив и там практически с нуля создаем новый парк, - таких в этом году будет пять: Одинцово, Мытищи, Подольск, Люберцы и Черноголовка. Там мы уже оформили участки, есть конкретные проекты, и к концу этого года мы завершим проекты больших парковых территорий", - сказал он.

Еще на 25 территорий привлекут предпринимателей, чтобы организовать трассы для квадроциклов и снегоходов, мотокросса, вейк-парки, беговые маршруты и площадки для кемпинга. По словам Советникова, нужно привести к единому внешнему виду такие благоустроенные территории лесного фонда, для этого предстоит разработать единый стандарт.