Подрядчик высадит лес в Подмосковье взамен вырубленного под мусоросжигательный завод

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 марта. /ТАСС/. Подрядчик строительства мусоросжигательного завода в Солнечногорском городском округе Московской области "РТ- Инвест" компенсирует в 2019 году лес, который будет вырублен под создание предприятия, сообщил журналистам во вторник глава Комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

Ранее сообщалось, что правительство РФ распорядилось перевести 17 га Клинского лесничества в Солнечногорском округе Московской области в категорию земель промышленности для строительства мусоросжигательного завода. Всего в Подмосковье планируется построить четыре таких предприятия, но участки под создание остальных трех были изначально промышленного назначения.

"С 1 января вступила в силу норма федерального закона, согласно которой каждый, кто выводит земли из леса, обязан столько же леса посадить. Мы собирали всех наших крупных лесопользователей, все нормы рассказали, и у нас все готовы это делать. Мы закрепляем участки, чтобы летом этого года компенсация в натуральном выражении была произведена. В частности, и по этим 17 га лицо, в пользу которого был осуществлен перевод, будет обязано не меньшую площадь леса восстановить", - сказал Советников.

Он напомнил, что качественно высадить лес можно только в течение трех недель весной и трех недель осенью. В этой связи компенсационные высадки по Солнечногорскому заводу скорее всего будут осенью 2019 года, добавил глава комитета.

Четыре МСЗ станут частью новой инфраструктуры Московской области по обращению с отходами, в нее также войдут 12 комплексов по переработке и сортировке мусора. Система будет базироваться на принципе раздельного сбора отходов от населения. В среднем мощность комплексов по переработке и сортировке мусора будет составлять порядка 350 тыс. т в год, мощность МСЗ - 700 тыс. т в год. Таким образом, новая инфраструктура переработки мусора в Подмосковье сможет совокупно обрабатывать, утилизировать и сжигать порядка 7 млн т отходов в год.