Мать оставленной без присмотра в квартире в Раменском девочки привлечена к ответственности

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Мать пятилетней девочки, оставленной на ночь без присмотра в запертой квартире в Раменском, привлечена к административной ответственности. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России Раменское мать пятилетней девочки, оставленной без присмотра дома, привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних")", - сообщила Петрова.

Санкция данной статьи предусматривает предупреждение или административный штраф в размере от 100 до 500 рублей. Полиция направила материал в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер воздействия.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий, женщину опросили следователи. "Она сообщила следователю, что сутки находилась на работе и оставление дочери одной в квартире - это вынужденная мера, поскольку ребенка не с кем было оставить", - сообщила представитель ГСУ. Следователи проворят эту информацию, а также установят, как часто девочка посещала детский сад и медицинское учреждение. В органы профилактики будет направлена соответствующая информация о выявленном факте, а также запрос о нахождении данной семьи на учете.

12 марта жители Раменского обратились в правоохранительные органы, услышав плач ребенка в запертой квартире. Приехавшие на место сотрудники полиции вскрыли квартиру и обнаружили пятилетнюю девочку, которая, по словам соседей, находилась в закрытом помещении одна со вчерашнего вечера. По предварительным данным, девочка проживала в квартире вместе с матерью. Сейчас ребенок направлен в больницу для проведения полного медицинского освидетельствования. Проводится проверка, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, девочка обладает всеми социальными навыками, посещала детский сад до 8 марта этого года. Омбудсмен отметила, что общественный резонанс вокруг истории с другой маленькой девочкой, найденной в московской квартире на днях, возможно, помог обнаружить и этого ребенка.

Одна дома

10 марта в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве была обнаружена пятилетняя девочка. По словам соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Ребенка поместили в больницу на обследование, в отношении матери возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").