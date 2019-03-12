Порядка 1 млрд рублей понадобится на рекультивацию свалки "Слизнево" в Подмосковье

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Порядка 1 млрд рублей потребуется на рекультивацию полигона "Слизнево" в Наро-Фоминском городском округе Московской области, работы планируется завершить в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы по итогам выездного заседания регионального парламента во вторник.

"Финансирование будет осуществляться из федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем средств - более 1 млрд рублей. По плану рекультивация должна завершиться в 2021 году. Подрядная организация будет выбрана летом этого года <…> по результатам открытого конкурса", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Аллы Поляковой. По ее словам, рекультивация займет порядка 18 месяцев.

В пресс-службе Мособлдумы напомнили, что полигон "Слизнево" был закрыт в 2013 году. К этому моменту его площадь составила 8 га, а объем накопленного мусора превысил 1 млн куб. м, по данным проектной организации ООО "ГеоТехПроект".