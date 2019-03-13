Более 700 парковочных мест появятся в Подмосковье около станций МЦД до конца 2019 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассчитывает до конца 2019 года обустроить 750 парковочных мест около железнодорожных станций, которые будут эксплуатироваться Московскими центральными диаметрами. Об этом в среду сообщила пресс-служба Московской областной думы.

"Сотрудниками министерства обследованы все территории в районе железнодорожных станций, которые попадают под проект, их 14: четыре - МЦД-1 ("Одинцово-Лобня") и 10 - МЦД-2 ("Нахабино-Подольск"). Предварительно до конца года будет обустроено 750 машиномест. Также прорабатывается вопрос об организации парковок на территориях РЖД", - цитируется в сообщении начальник управления организации парковочного пространства, эвакуации и администрирования Минтранса области Виктор Щулепников. Он выступал на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации в Мособлдуме в среду.

Кроме того, минтранс области рассчитывает в 2019 году создать реестр парковок Подмосковья. В него включат все парковочные пространства региона, в том числе частные и дворовые, что позволит выявить нехватку машиномест, например, для инвалидов.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" запустят уже в конце 2019 - начале 2020 года. Позже планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного, и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. График работы МЦД будет выстроен как в метро - с 05:30 утра до 01:00 ночи.

Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик, а для комфортной интеграции диаметров с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка". В целом, по подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.