Городской округ Ликино-Дулево войдет в состав Орехово-Зуевского округа Подмосковья

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Мособлдума на заседании в четверг приняла в трех чтениях закон об объединении городских округов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево Московской области в один Орехово-Зуевский городской округ, передает корреспондент ТАСС.

"В городской округ Ликино-Дулево обратились советы депутатов городских округов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево с инициативой об объединении территории этих округов. Жители в ходе публичных слушаний эту инициативу поддержали. <…> Было предложено [название нового муниципалитета] Орехово-Зуевский городской округ", - представил законопроект глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин.

По итогам голосования 38 из 42 присутствовавших на заседании депутатов поддержали законопроект, еще четверо не голосовали.

Согласно документу, административным центром нового Орехово-Зуевского городского округа будет город Орехово-Зуево. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц городских округов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево прекратятся с момента формирования органов местного самоуправления Орехово-Зуевского городского округа.