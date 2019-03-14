В Подмосковье задержали подозреваемых в продаже поддельного топлива

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Раменском районе Подмосковья задержали подозреваемых в реализации фальсифицированного моторного топлива на 9 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Московской области задержаны подозреваемые в организации производства и реализации фальсифицированного моторного топлива, не отвечающего требованиям безопасности. Установлено, что злоумышленники осуществляли противоправную деятельность в Раменском районе Подмосковья. Фальсифицированный товар сбывался через коммерческие организации и автозаправочные станции. По предварительным оценкам, незаконный доход превысил 9 млн рублей", - сказала Волк.

По ее словам, экспресс-анализ изъятых образцов автомобильного топлива показал, что продукция не является оригинальной ввиду низкого качества, а ее применение может причинить вред здоровью граждан и окружающей среде. По данному факту подразделением СК России возбуждено уголовное дело по статье 238 ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") УК РФ.