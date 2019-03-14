В Подмосковье начнут генерировать электричество из свалочного газа в 2019 году

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Первая установка генерации электричества из свалочного газа в Московской области начнет работать в 2019 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин в ходе выступления в Мособлдуме в четверг.

"Мы уже получили квоты на установку электрогенерации, в этом году появится первая зеленая генерация в Московской области ", - ответил он на вопрос депутатов, будут ли в Московской области установки генерации электричества за счет свалочного газа.

В пресс-службе Минэнерго Московской области ТАСС уточнили, что первая установка будет работать на полигоне "Торбеево" в Люберецком городском округе.

По словам Куракина, еще для трех мусорных полигонов в Московской области уже отобраны контрагенты, которые получат квоту на отгрузку выработанной энергии в электросети: "Ядрово" (Волоколамский район), "Кучино" (Балашихинский округ, закрыт для приема отходов) и "Непейно" (Дмитровский округ). Также с Минэкологии совместно с Минэнерго Подмосковья прорабатывается возможность конкурсов на отбор контрагентов по другим объектам, в частности: "Тимохово" (крупнейший работающий в московском регионе полигон, находится в Богородском городском округе) и "Алексинский карьер" (Клинский городской округ).

Свалочный газ генерируется внутри полигонов бытовых отходов в результате гниения остатков органики. Он преимущественно состоит из метана (биогаз, может использоваться как топливо) с примесями таких загрязняющих веществ как сероводород и меркаптаны. Установки генерации энергии из свалочного газа распространены в Европе, об одной из них ТАСС рассказывал в репортаже из Германии.