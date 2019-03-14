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Минэкологии Подмосковья запросило средства на срочное изучение закрытой свалки в Химках

Площадь мусорного полигона составляет 37 га

МОСКВА, 14 марта 2019 г. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области запросило около 30 млн рублей из резервного фонда региона на срочное обследование на предмет возможных рисков закрытого мусорного полигона "Левобережный" в городском округе Химки. Об этом сообщил заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин в ходе выступления в Мособлдуме в четверг.

"Мы запросили порядка 30 млн рублей из резервного фонда для проведения неотложного обследования положения дел и рисков на этом полигоне. После выполнения этого обследования мы будем знать, во что нам обойдется рекультивация, и сможем планировать перераспределение ресурсов. В этом году должен быть получен ответ, когда, за сколько и из каких источников будет рекультивирован этот полигон", - сказал он.

Куракин добавил, что внешний инвестор для рекультивации свалки не найден.

"Левобережный" принимал отходы с 1980-х годов до 2012 года. Его окончательная площадь составила 37 га, свалка накопила более 40 млн т отходов.

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