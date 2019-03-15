Танцевальный флешмоб в честь пятилетия присоединения Крыма пройдет в Подмосковье 18 марта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Жители из 15 муниципальных образований Московской области примут участие в танцевальном флешмобе в честь пятилетия присоединения Крыма к России под песню "Севастопольский вальс" 18 марта. Ожидается порядка 10 тыс. участников, сообщила в пятницу журналистам заместитель председателя общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева.

"По нашим предварительным подсчетам, у нас уже порядка 10 тыс. человек будут кружиться в севастопольском вальсе 18 марта. <…> Всего будет организовано 17 площадок на территории 15 муниципальных образований. Две площадки будут в Балашихе и Красногорске. Флешмоб начнется в 12:00 мск", - сказала она.

Дмитриева добавила, что на территории четырех муниципальных образований флешмоб пройдет дважды. Так в Красногорске повторится танец в 18:55, в 19:45 - в Волоколамске, а в 19:55 - в Щелкове. Заключительный этап пройдет в 20:14 в Ступине. Председатель общественной палаты также уточнила значение выбранной песни.

"Эта песня о любви, о преданности, о долге и именно эти чувства все эти годы жители России испытывали к жителям Крыма. Очень здорово, что эту замечательную песню нам удастся воплотить вот в такой танцевальный эксперимент", - пояснила она.

Песня "Севастопольский вальс" была написана в 1955 году, она посвящена 100-летней годовщине первой обороны Севастополя, а также приурочена к 10-летию победы в Великой Отечественной войне.

Графити в Подмосковье

На территории двух муниципальных образований Московской области в честь праздника 18 марта появятся графити. Художник Владислав Подопригора и его команда из Крыма нарисуют графити на территории Щелковского района, а американский графитист Исаак Карусо на территории Волоколамского района. Основная концепция двух работ - это изображенные руки, как язык тела, с помощью которого художники и люди могут общаться друг с другом без использования слов. Более того, американец изображает разрушенную стену, за которой видно будущее.

"Идея состоит в том, чтобы создать произведение, отражающее построение мостов между людьми. Очень символично, что я и мой коллега используют руки в наших работах как язык тела", - сказал Карусо.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией.