Водителей Подмосковья призывают к осторожности во время непогоды

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Госавтоинспекция Московской области призывает водителей и пешеходов быть предельно осторожными во время изменения погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного управления ГИБДД.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Московской области ожидается колебание температуры воздуха, местами от минусовых отметок ночью до плюсовых днем, а также выпадение осадков в виде снега. Такие метеорологические явления способствуют образованию обледенений на отдельных участках дорог, особенно в местах расположения эстакад, мостов и путепроводов. В связи с этим управление ГИБДД по Московской области рекомендует автовладельцам особое внимание обратить на соблюдение скоростного режима и дистанции до впереди движущегося транспортного средства, а также избегать резких маневров и торможений", - сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что в период непогоды пешеходам следует использовать в одежде световозвращающие элементы.