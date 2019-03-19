Во время спецоперации в Подмосковье задержали более 130 человек, находившихся в розыске

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали 131 человека, которые скрывались от органов следствия и суда, во время операции "Розыск" на территории Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

"Сотрудники полиции на территории Московской области в период с 13 по 14 марта провели оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск". В результате операции полицейские установили и задержали 131 злоумышленника, из которых 30 разыскивались правоохранительными органами зарубежных стран", - сказали в полиции.

Там добавили, что среди задержанных - правонарушители, объявленные в розыск по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных статьями об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотических средств.