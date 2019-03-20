Более 10 бань планируют открыть в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Порядка 12 банных комплексов планируют реконструировать в рамках губернаторской программы "100 бань Подмосковья". Об этом в среду сообщил журналистам министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

"На 2019 год мы запланировали [открыть] 12 объектов", - сказал он.

Посаженников добавил, что два новых комплекса планируют открыть в городском округе Шатура, несколько в Наро-Фоминске, а также одну баню планируют реконструировать во Фрянове. Согласно сопроводительной презентации, объем инвестиций на 2019 год составит 200 млн рублей. "В пятницу запустим баню в Электроуглях", - уточнил министр.

Губернаторская программа "100 бань Подмосковья" стартовала в декабре 2014 года. В рамках социального проекта планируется построить и провести реконструкцию 100 банных объектов к 2020 году, в которых социальные категории граждан могли бы получать значительные льготы и скидки на услуги. За время реализации программы уже открыто 78 бань, инвестиции составили более 1,98 млрд рублей.