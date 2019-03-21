Мособлдума отклонила законопроект о смягчении муниципального фильтра на выборах

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг отклонила законопроект КПРФ о снижении требуемого объема подписей муниципальных депутатов для самовыдвиженцев на выборах губернатора Подмосковья с 7% до 5%, передает корреспондент ТАСС.

"Законопроект разработан с целью установления возможности выдвижения кандидатов на должность губернатора Московской области в порядке самовыдвижения и уменьшения муниципального фильтра с 7% до 5% числа подписей депутатов и глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата", - представил документ член фракции КПРФ в Мособлдуме Александр Наумов.

В материалах разработчиков законопроекта указывается, что в России наметилась тенденция, когда кандидаты на пост высшего должностного лица отдают предпочтение процедуре самовыдвижения, например, Сергей Собянин на последних выборах мэра Москвы и Олег Кожемяко на выборах губернатора Приморского края. Наумов также отметил, что "ни в одном регионе со времени введения муниципального фильтра ни одна оппозиционная партия, кроме КПРФ, и то с определенными оговорками, не имела необходимого для преодоления фильтра числа своих депутатов и глав".

По итогам голосования из 42 присутствовавших депутатов за проголосовали 13, против - 28, 1 воздержался.

Муниципальный фильтр - это одно из мероприятий выборной кампании. Он предполагает, что кандидат должен собрать какое-то число подписей муниципальных депутатов и глав муниципалитетов в свою поддержку прежде чем сможет быть зарегистрированным. Каждый регион определяет это число самостоятельно.