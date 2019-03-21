Подмосковные госавтоинспекторы проинформируют водителей о правилах утилизации шин

МЫТИЩИ /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Экологическая акция "Безопасная шина", в ходе которой подмосковные сотрудники ГИБДД совместно с экологами будут проводить дорожные рейды, проверять состояние шин и напоминать водителям о правилах грамотной утилизации покрышек, впервые стартовала в четверг в Мытищах. Проект пройдет в 22 городских округах и муниципалитетах Московской области.

"Сегодня мы представляем новый формат хорошо известной и, надеюсь, ставшей привычной акции "Шина". <...> Мы попросили коллег привлечь инспекторов по безопасности дорожного движения к этой акции", - открыл проект заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

Акция продлится до 22 апреля. Также водителям будут вручать памятки об утилизации шин. Кроме того, планируется привлекать к участию в проекте новые муниципалитеты и округа.

Ранее в Подмосковье существовала программа "Шина", в рамках которой его участники и волонтеры собирали разбросанные покрышки и отправляли их на переработку. Всего с 2013 года было собрано порядка 3 млн покрышек.