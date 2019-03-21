Глава городского округа Ликино-Дулево сложил полномочия

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Глава городского округа Ликино-Дулево Московской области Евгений Рунов сложил полномочия по собственному желанию, его обязанности будет исполнять врио руководителя администрации Ликино-Дулево Андрей Буянов. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе главного управления территориальной политики Подмосковья.

"В городском округе Ликино-Дулево прошло заседание Совета депутатов округа. Глава муниципалитета Евгений Рунов сложил полномочия по собственному желанию. Депутаты возложили временное исполнение полномочий главы городского округа Ликино-Дулево на первого заместителя главы администрации городского округа Ликино-Дулево Московской области Андрея Буянова", - говорится в сообщении.

В декабре 2017 года Московская областная дума в рамках реформы местного самоуправления в Подмосковье приняла закон, который разделил Орехово-Зуевский район на два городских округа: Орехово-Зуевский и Ликино-Дулевский. Процесс реформирования должен был завершиться после конкурса на пост главы городского округа Ликино-Дулево.

Рунов стал и.о. главы округа с 7 июня 2018 года, после того как предыдущему руководителю муниципалитета Борису Егорову губернатор выразил недоверие из-за проблем на подведомственной территории, и тот был отправлен в отставку. До этого Рунов возглавлял городское поселение Ликино-Дулево.