В районе Кубинки из-за закрытия железнодорожного переезда организуют движение в объезд

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. На юго-западе Московской области будет закрыт железнодорожный переезд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Московской области.

"С 23:00 мск четверга до 06:00 мск 3 мая, с 23:00 мск 3 мая до 06:00 мск 4 мая, с 23:00 мск 4 мая и до 06:00 5 мая будет закрыт для движения транспортных средств железнодорожный переезд, расположенный на 10 км автодороги "Кубинка - Наро-Фоминск", - пояснили в ГИБДД Подмосковья.

Там отметили, что объезд данного участка будет возможен по автомобильным дорогам А-107 (Московское малое кольцо) и А-108 (Московское большое кольцо) "Киевско-Минского направления".

В ГИБДД Подмосковья автовладельцам советуют заранее выбирать маршруты движения и выполнять требования инспекторов ДПС.