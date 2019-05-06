Штрафы на сумму более 180 тыс. рублей выписали в Подмосковье в период весенней охоты

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Свыше 160 постановлений о нарушении правил весенней охоты вынесли в Подмосковье, сумма штрафов превысила 180 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"За время весенней охоты Госохотнадзором министерства Московской области вынесено 165 постановлений, наложено штрафов на общую сумму 184 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь проводилась на территории Московской области с 13 по 22 апреля в соответствии со сроками, установленными правилами охоты в охотничьих угодьях региона. В течение 10 дней разрешалась охота на глухарей, тетеревов, уток и других птиц.

"Всего выявлено 186 административных правонарушений. Из них по 23 делам материалы переданы на рассмотрение в суд. Основные нарушения - это охота вне сроков и охота недопустимыми способами", - добавил министр. По словам Разина, за период весенней охоты изъято две единицы охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия.

В период весенней охоты в Московской области образцы добычи проверяли в ветеринарных лабораториях на наличие вируса птичьего гриппа. Дикие птицы сдавались на анализ в каждом муниципальном районе. Вируса по итогам проверок не обнаружено.