Более 500 мемориалов Подмосковья привели в порядок перед Днем Победы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Свыше 500 памятников привели в порядок на территории Московской области перед празднованием Дня Победы, у мемориалов отремонтировали цоколи и убрали прилегающую территорию. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

"Более 500 мемориалов по итогам надзорных мероприятий приведены в порядок, убрана прилегающая территория, отремонтированы цоколи и подходы к памятникам. Наибольшее количество памятников и мемориалов приведено в порядок в Коломне, Волоколамске, Дмитрове, Домодедово, Луховицах, Сергиевом-Посаде и Балашихе", - приводятся в сообщении слова начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова.

Надзорные мероприятия проводились в рамках ежегодной операции "Мемориал", которая проходит в регионе накануне празднования Дня Победы. Инспекторы ведомства вместе с общественниками проверили состояние и содержание мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений на территории Подмосковья.