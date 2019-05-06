Власти Подмосковья потребовали ликвидировать незаконные свалки в трех муниципалитетах

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Предостережения о недопустимости нарушений природного законодательства направили в администрации городских округов Красногорск, Красноармейск и Королев, где в результате проверок были обнаружены незаконные свалки. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Инспекторы эконадзора направили предостережения администрациям городских округов Красногорск, Красноармейск и Королев о недопустимости нарушений природоохранного законодательства. Это стало результатом проверок, проведенных по обращениям горожан, которые пожаловались в Минэкологии на незаконные свалки", - говорится в сообщении.

В Красногорске навалы отходов выявлены на земельном участке, принадлежащем МУП "Красногорская похоронная служба". В Красноармейске, вблизи Гранитного проезда размещены строительные отходы и от зимней уборки улиц. В Королеве строительный мусор обнаружили вблизи садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Дружба". Во всех трех случаях участки, на которых образованы незаконные свалки, находятся в муниципальной собственности.

"В настоящее время Минэкологии усилило контроль за состоянием земель. В этом нам хорошо помогают жители, которые сообщают о фактах организации незаконных свалок. Хочу напомнить, что собственники земельных участков, где нелегально складируются отходы, несут такую же административную ответственность, как и непосредственные организаторы нарушений. Властям всех трех муниципалитетов дан срок до конца июня для того, чтобы блокировать подъезды к свалкам и вывезти отходы на законные пункты размещения", - процитировали в пресс-службе заместителя министра экологии и природопользования региона Вадима Воронцова.

Рекультивация полигонов и несанкционированных свалок - одно из направлений нацпроекта "Экология", который включает подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.