Более 13 тыс. бутылок нелицензионного алкоголя изъято у бизнесмена в Подмосковье

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли 13 тыс. бутылок нелицензионного алкоголя у бизнесмена в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками отдела экономической безопасности по Сергиево-Посадскому району установлен и задержан 40-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте спиртосодержащей продукции. Злоумышленник, являющийся индивидуальным предпринимателем и занимающийся реализацией алкогольной продукции, осуществлял хранение крупной партии алкоголя без соответствующей лицензии", - сказала она.

По ее словам, в ходе осмотра места происшествия было обнаружено и изъято более 13 тыс. бутылок водки, коньяка, виски, вермута и текилы известных торговых марок на общую сумму более 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"), которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.