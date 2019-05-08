Назначение Демушкина в администрацию Барвихи назвали незаконным

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Националист Дмитрий Демушкин, отбывший срок за экстремизм, попал в состав администрации поселения Барвихинское через нелегитимного исполняющего обязанности руководителя администрации Андрея Ходырева. Это и другие назначения в Барвихе были сделаны с нарушением законодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе, сообщил ТАСС глава Одинцовского района Андрей Иванов.

Иванов объяснил, что 19 апреля 2019 года глава сельского поселения Барвихинское Сергей Теняев освободил от исполнения обязанностей руководителя администрации сельского поселения Барвихинское Германа Потапчука и назначил вместо него Константина Гаврикова. Потапчук был избран руководителем администрации решением совета депутатов Барвихинского 7 октября 2016 года, и снимать его с должности должны были также решением совета депутатов. То же верно в отношении назначения Гаврикова. Некоторое время назад Гавриков на период болезни временно назначил исполняющим обязанности Ходырева, а тот принял на работу в администрацию Дмитрия Демушкина.

"Увольнение Германа Потапчука и последующие назначения совершены с нарушением законодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе. В соответствии с актуальной выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц руководителем администрации сельского поселения Барвихинское является Герман Потапчук. Мной направлено обращение в Одинцовскую городскую прокуратуру по данному факту для проведения проверки и принятия мер реагирования", - добавил Иванов.

Ситуация осложняется тем, что Одинцовский муниципальный район и Звенигородский городской округ 4 февраля были преобразованы в единый Одинцовский городской округ. В ходе этого изменения поселение Барвихинское утратило статус муниципального образования. В процессе преобразования предстояло создать новый совет депутатов теперь уже Одинцовского городского округа и избрать по конкурсу главу нового муниципалитета. Пока полномочия руководителя городского округа исполняет Иванов.

30 апреля 2019 года прошло первое заседание совета депутатов Одинцовского городского округа, которое прекратило полномочия депутатов всех поселений и района. "7 июня 2019 года по результатам конкурса новый совет депутатов изберет главу Одинцовского городского округа. С этого момента будут прекращены полномочия глав поселений и администраций", - добавил Иванов.

О Демушкине

Дмитрий Демушкин был лидером движений "Славянский союз" и "Русские", обе организации признаны в РФ экстремистскими и запрещены судом. Позже его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), за публикацию в соцсетях двух фотографий с "Русского марша". По данным суда, в октябре 2014 года он разместил в открытом доступе на своей странице в одной из соцсетей два графических изображения экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц. В апреле 2017 года он был приговорен к 2,5 годам колонии за вычетом уже проведенного под домашним арестом времени.

Свой срок он отбывал в исправительной колонии номер 2 во Владимирской области и должен был выйти 7 марта 2019 года. В феврале 2019 года Петушинский районный суд Владимирской области постановил выпустить Демушкина из колонии досрочно.

Решением Московского городского суда от 27 апреля 2010 года межрегиональное общественное движение "Славянский союз" признано экстремистским. Его деятельность в России запрещена.