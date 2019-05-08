{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В подмосковной "Пятерочке" сотрудник магазина избил покупателя

Полиция проводит проверку

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Полиция Подмосковья начала проверку по факту избиения посетителя сетевого магазина в Домодедове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По информации, размещенной в сети Интернет, проводится проверка", - сообщили в подмосковном главке, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

По словам источника в правоохранительных органах, сотрудник магазина "Пятерочка" избил мужчину-покупателя, заподозрив его в краже. Сотрудник магазина нанес мужчине несколько ударов руками и ногами по телу. Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел в "Пятерочке" на улице Гагарина в Домодедове.

Ролик об избиении покупателя ранее был опубликован в интернете.

Теги
Россия
Свыше 600 детей-сирот в Подмосковье обрели семьи с начала года
Всего в Подмосковье насчитывается более 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Читать полностью