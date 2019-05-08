В подмосковной "Пятерочке" сотрудник магазина избил покупателя

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Полиция Подмосковья начала проверку по факту избиения посетителя сетевого магазина в Домодедове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По информации, размещенной в сети Интернет, проводится проверка", - сообщили в подмосковном главке, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

По словам источника в правоохранительных органах, сотрудник магазина "Пятерочка" избил мужчину-покупателя, заподозрив его в краже. Сотрудник магазина нанес мужчине несколько ударов руками и ногами по телу. Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел в "Пятерочке" на улице Гагарина в Домодедове.

Ролик об избиении покупателя ранее был опубликован в интернете.