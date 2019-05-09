Сотрудника подмосковной "Пятерочки" отстранили от работы после драки в магазине

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудник магазина "Пятерочка" в подмосковном Домодедове, где произошла драка, отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств инцидента. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе X5 Retail Group (управляет сетью "Пятерочка").

Полиция Подмосковья начала проверку после избиения посетителя сетевого магазина в Домодедове, сообщили 8 мая ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В результате предварительной проверки установлено, что драку инициировал посетитель, заподозренный в краже. В ответ на предложение вернуть неоплаченный товар или оплатить его на кассе агрессивно настроенный мужчина стал угрожать и допустил рукоприкладство в адрес сотрудников магазина, в том числе женщины, тем самым спровоцировав ответную реакцию. Сотрудник, совершивший в отношении посетителя магазина недопустимые действия, которые категорически запрещены правилами компании, отстранен от работы в магазине до выяснения всех обстоятельств и окончательных итогов расследования", - прокомментировали ситуацию в X5 Retail.

После кражи товара и избиения посетителем сотрудницы магазина подано заявление в органы внутренних дел, добавили в компании.

Как сообщили ранее в подмосковном главке, проверка проводится по информации, размещенной в сети Интернет, где был размещен ролик о драке в магазине.