В Подмосковье ветер повалил более 40 деревьев

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Ветер повалил в Подмосковье более 40 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

На Москву и область в четверг обрушилась гроза с проливным дождем и порывистым ветром.

"В 17 муниципальных образованиях повалено 42 дерева, повреждено два автомобиля", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что погибших и пострадавших нет.

В Москве ветром повалено более 20 деревьев. По данным департамента здравоохранения столицы, пострадали пять человек.

МЧС заранее распространило экстренное предупреждение о непогоде в Московском регионе.