Театральный фестиваль воспитанников детских домов впервые пройдет в Подмосковье

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Фестиваль спектаклей воспитанников детских домов пройдет в Московской области 14 мая. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба первого заместителя председателя правительства - министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

"Впервые в Подмосковье пройдет театральный фестиваль среди воспитанников детских домов. Он состоится 14 мая на площадке Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске", - процитировали в пресс-службе зампреда правительства.

Спектакли представят более 60 детей в возрасте от 6 лет из 10 театральных коллективов детских домов. В жюри театрального фестиваля войдут российские актеры театра и телевидения, председателем жюри будет народная артистка РФ, главный режиссер Московского областного театра драмы и комедии Елена Цыплакова.

Театральный фестиваль в Подмосковье организован в рамках Года театра в России и ежегодного Всероссийского конкурса детского художественного творчества детей-сирот "Созвездие". Победители подмосковного мероприятия примут в нем участие.