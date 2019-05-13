Смертность от рака в Подмосковье снизилась на 8% в I квартале 2019 года

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Смертность от онкологических заболеваний в Московской области в январе-марте 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года снизилась на 8%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Согласно данным Росстата, в Московской области смертность от онкологических заболеваний в январе-марте 2019 года снизилась на 8,3%. В указанный период от онкологии умерло на 260 человек меньше, чем годом ранее", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева.

В Московской области на 100 тыс. жителей регистрируется в среднем 182 смерти от онкологических заболеваний. Это второй наилучший показатель в Центральном федеральном округе. В среднем в России смертность от рака составляет 201,8 случая на 100 тыс. жителей.

Матвеев отметил, что ранняя диагностика рака повышает шансы на успешное лечение. "В случае обнаружения онкозаболевания на первичном этапе человеку назначают минимальное оперативное лечение, которое почти всегда проходит успешно, и больной полностью выздоравливает", - сказал он.

В Московской области работают два центра позитронной эмиссионной томографии диагностики и лечения рака - в Подольске и Балашихе (Московский областной онкологический диспансер). Также помощь пациентам с онкологическими заболеваниями оказывают в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ).