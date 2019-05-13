Более 1,5 тыс. детских площадок установят в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Власти Московской области установят в 2019 году почти 250 детских игровых комплексов на территории региона по губернаторской программе. Еще 1,3 тыс. детских площадок оборудуют при реализации программы комплексного благоустройства дворовых территорий, сообщила в понедельник пресс-служба вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

"В 2019 году в населенных пунктах региона планируется установить не менее 246 современных детских игровых комплексов по губернаторской программе. Кроме того, еще свыше 1300 детских площадок будет установлено и обновлено в этом году в ходе реализации программы комплексного благоустройства дворовых территорий", - говорится в сообщении.

Новые детские игровые площадки оснащены ударопоглощающим резиновым покрытием и камерами видеонаблюдения, также предусмотрена зона с тренажерами. Каждый тренажер промаркирован QR-кодом, просканировав который, пользователи могут получить информацию о том, на какие группы мышц, средний возраст и вес он рассчитан.

"При установке детских площадок учитывается мнение жителей, которые могут выбрать тематику игровых площадок, а также их составляющие элементы. На выбор жителям предоставляется несколько тематик игровых городков, среди которых "крепость", "море", "лес", "транспорт", "космос", - уточняется в сообщении.

С 2015 года в Московской области установлено и модернизировано порядка 6,9 тыс. детских игровых площадок.