Музей Зои Космодемьянской построят в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Строительство музея Зои Космодемьянской в Рузском городском округе Московской области завершится в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Накануне 9 мая мы заложили новый музей имени Зои Космодемьянской. Эта история началась в деревне Петрищево, где сами жители обратились к нам с просьбой из музея Зои Космодемьянской, обветшалого здания 1956 года постройки, перевезти экспонаты в новое здание. Военно-историческое общество, Главное разведывательное управление - в таком партнерстве мы заложили стройку, через год должны этот объект сдать", - процитировали главу региона в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья по итогам совещания с руководящим составом регионального кабмина в понедельник.

В 2018 году бывший тогда главой городского округа Руза Максим Тарханов рассказывал, что здание музея будет выполнено в виде пятиконечной звезды. Оно будет расположено около места, где разведчицу казнили. Экспозицию музея предполагали поделить на шесть тематических блоков, посвященных довоенному периоду жизни Космодемьянской, первым месяцам Великой Отечественной войны, школе, где она училась, ее друзьями и сподвижникам.