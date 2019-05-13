Грозовые дожди ожидаются на востоке Подмосковья в ближайшие часы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило вечером в понедельник экстренное предупреждение о грозовых дождях и усилении ветра на востоке региона в ближайшие часы.

"Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением в первой половине ночи с 13 на 14 мая на востоке Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с", - сообщили в пресс-службе главка.

Спасатели рекомендуют закрывать в домах окна и парковать машины в гаражах или вдали от деревьев. Находясь на улице советуют укрыться в здании.