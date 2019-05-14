Бесплатный тест на ВИЧ можно будет пройти в Подмосковье до 20 мая

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Московская область присоединилась к всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД". В ее рамках с 14 по 20 мая на территории региона пройдут флешмобы, квесты, спортивные мероприятия, лекции, а также бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию, сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Подобные акции призваны повысить информированность жителей о таких заболеваниях как ВИЧ и СПИД. За 2018 год на ВИЧ-инфекцию на территории Московской области обследовано почти 1,8 млн человек <…> В рамках акции состоятся тематические флешмобы, квесты, спортивные мероприятия, лекции, викторины, а также бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию", - процитировали в сообщении министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Матвеева.

Он добавил, что в 2018 году в Московской области показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился на 7,8% по сравнению с 2017 годом и составил 47,5 случаев на 100 тыс. населения. Сейчас, по его словам, в Подмосковье проживает более 40 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией (около 0,5% населения области). Из них 24 тыс. человек лечатся. На конец 2019 года власти планируют увеличить эту цифру до 27 тыс. пациентов.