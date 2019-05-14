Работы по благоустройству проведут в 17 парках Подмосковья

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 14 мая. /ТАСС/. Власти Московской области планируют благоустроить 17 парков культуры и отдыха в этом году году, сообщил на заседании регионального правительства во вторник министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

"У нас большая программа по реновации парков. У нас 17 парков - это уже существующие парки, которые жители любят. В этих парках в этом году появятся новые составляющие: в четырех парках будут сделаны входные группы, в шести - малые архитектурные формы", - сказал Хайкин.

Он добавил, что в нескольких парках появятся велодорожки, катки и спортивные площадки. Кроме того, в одном из парков установят площадку для выгула собак, в трех парках благоустроят зоны отдыха у воды.

Министр напомнил, что в текущем году на реализацию программы по формированию современной комфортной городской среды в регионе предусмотрено около 12 млрд рублей, из них 6,4 млрд рублей выделено на проведение работ по благоустройству общественных пространств и парков.