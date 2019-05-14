Около половины всех дворов благоустроили в Подмосковье за четыре года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 14 мая. /ТАСС/. Почти 50% дворов благоустроили в Московской области в течение четырех лет, в текущем году планируются провести работы по благоустройству более чем в 1,3 тыс. дворов. Об этом сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

"За последние четыре года было приведено в порядок 6,2 тыс. дворов. Всего у нас порядка 13 тыс. дворов. На этот год у нас программа - 1360 дворов", - сказал Хайкин.

Как отмечается в презентации к выступлению министра, всего за четыре года было благоустроено 48% от общего количества дворов. В рамках работ устанавливали детские игровые площадки, лавочки, урны, информационные стенды и другое.

В план благоустройства на текущий год вошли 706 дворовых территорий, которые были выбраны жителями с помощью портала "Добродел", 648 дворов для проведения работ определили в результате обращения жителей в госорганы власти. Еще шесть дворов, вошедших в программу благоустройства на текущий год, выбраны в результате конкурса Общественной палаты Московской области "Мой двор, моя гордость".